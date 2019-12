Stand: 23.12.2019 19:33 Uhr - Hallo Niedersachsen

Trostinsel: Wo trauernde Kinder Hilfe finden

Weihnachten ist für viele Kinder eine der schönsten Zeiten des Jahres. Es gibt Geschenke und die Familie feiert zusammen das Weihnachtsfest. Doch was, wenn ein wichtiger Mensch vor Kurzem gestorben ist und die Kinder ihre Trauer noch nicht überwunden haben? In diesem Fall kann die Trostinsel des Hospizes in Wolfsburg helfen. Hier dürfen Kinder und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 20 Jahren, die jemanden aus der Familie oder einen Freund verloren haben, über ihre Erfahrungen sprechen, um ihre oft traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

Hospizarbeit: Trostinsel hilft trauernden Kindern Hallo Niedersachsen - 21.12.2019 19:30 Uhr In der Trostinsel des Wolfsburger Hospizes finden Kinder Halt, die zum Beispiel ihre Eltern oder Großeltern verloren haben. Ehrenamtliche helfen ihnen, mit dem Verlust umzugehen.







"Man konnte nichts mehr machen"

Der Bedarf ist da: Etwa 150 Familien haben im Jahr 2019 eine entsprechende Beratung gesucht. Rund 60 Kinder wurden bei ihrer Trauerbewältigung in Form von Einzel- und Gruppengesprächen begleitet, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Einmal im Monat treffen sich die vier verschiedenen Gruppen. Heute sind es fünf Kinder, darunter die zwölfjährige Janna, deren Oma gestorben ist. Neben dem Verlust beschäftigt das Mädchen auch die fehlende Möglichkeit von ihrer Oma Abschieds zu nehmen. "Man konnte nichts mehr machen und ich hatte leider auch nicht die Chance, mich zu verabschieden", sagte Janna dem NDR.

14 ehrenamtliche Trauerbegleiter

Genau hier setzt die Trostinsel an. Die Kinder und Jugendlichen können in einer vertrauensvollen Umgebung über ihren persönlichen Verlust reden. Angeleitet und unterstützt werden sie dabei von Projektleiterin Dagmar Huhnholz und ihrem Team aus 14 ehrenamtlichen Trauerbegleitern. Sie wurden alle extra geschult in der Trauerarbeit mit jungen Menschen. Dies sei notwendig, "weil Kinder einfach anders trauern als Erwachsene", erzählt Trauerbegleiterin Inge Zawilla.

"In der Schule wird das Thema Tod nicht angesprochen"

Wichtig für die Kinder und Jugendlichen ist auch die Gemeinschaft. Sie gibt Halt und spendet Trost, sagt der zwölfjährige Paul. Er hat seinen besten Freund verloren. Es sei einfach befreiend zu wissen, dass die anderen Kinder so etwas ähnliches auch erlebt haben, sagt Paul. Und: "Es ist besser als in der Schule, wo das Thema Tod einfach nicht angesprochen wird."

Spaß haben dürfen - gehört auch zur Trauerarbeit

In der Trostinsel, die sich über Spenden finanziert, wird nicht nur geredet. Die Kinder und Jugendlichen spielen, backen, und wandern gemeinsam. Auch das gehört zur Trauerarbeit, erklärt Projektleiterin Huhnholz. Die Kinder würden lernen, der Trauer einen Platz zu geben, das sie dazugehört und das sie auch sein darf. Sie würden aber auch lernen, dass in schweren Zeiten auch andere Dinge ihre Daseinsberechtigung haben dürfen, wie eben gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel Malen, Reiten oder Ausflüge.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 21.12.2019 | 19:30 Uhr