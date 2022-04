Stand: 08.04.2022 11:26 Uhr Trickdiebin gibt sich als Pflegerin aus - Tresor entwendet

Trickdiebe haben in einem Braunschweiger Pflegeheim einen Tresor aus dem Zimmer einer Bewohnerin gestohlen. Nach Polizeiangaben wurde der Tresor am Donnerstagabend im Raum Hannover gefunden, darin befanden sich persönliche Papiere der 71-jährigen Braunschweigerin. Die Polizei suchte die Seniorin daraufhin in dem Wohnheim auf. Sie hatte demnach noch nicht bemerkt, dass der Tresor nicht mehr in ihrem Schrank stand. Sie habe angegeben, dass vor einigen Tagen eine ihr unbekannte Pflegekraft an ihrer Tür klingelte. Die Frau habe sich nicht vorgestellt und sich auch in anderen Punkten ungewöhnlich verhalten. Nach etwa 15 Minuten sei sie wieder gegangen. Vermutlich habe die unbekannte Frau die Tür nicht verschlossen, sodass ein zweiter Täter den Tresor während der Behandlung entwenden konnte, so die Polizei.

