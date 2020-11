Stand: 09.11.2020 12:18 Uhr Trickdiebe nutzen Corona-Angst aus: 83-Jährige bestohlen

In Braunschweig haben sich die Trickdiebe die Corona-Pandemie zunutze gemacht und einer 83 Jahre alten Seniorin ihren Goldschmuck gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Frau an der Tür der Rentnerin geklingelt und sich als Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ausgegeben. Die Frau gab an, dass das DRK alle Menschen, die älter als 80 Jahre sind, auf das Virus zu testen. Die 83-jährige Braunschweigerin haben daraufhin die Frau in ihre Wohnung gelassen. Hier sollte sie Angaben über Operationen und Krankheiten auf einen Zettel schreiben. Nach einiger Zeit und einem Gespräch verabschiedete sich die vermeintliche DRK-Mitarbeiterin und verließ die Wohnung. Die Seniorin stellte anschließend fest, dass mehrere Schränke in den anderen Räumen offen standen. Es fehlte Goldschmuck. Sie informierte die Polizei. Offensichtlich hatte die Täterin die Wohnungstür offen stehen lassen. Ein zweiter Täter konnte so nach Wertgegenständen suchen, während die Braunschweigerin durch das Ausfüllen des Zettels und das Gespräch abgelenkt wurde, vermutet die Polizei. Die mutmaßliche Trickbetrügerin soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, lange schwarze Haare getragen haben. Ihr Erscheinigungsbild beschrieb das Opfer als gepflegt. Die junge Frau soll zudem eine bunte Jacke und Leggins getragen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 31) 476 25 16 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.11.2020 | 13:30 Uhr