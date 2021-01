Stand: 15.01.2021 15:00 Uhr Trickbetrüger geben sich am Telefon als Finanzbeamte aus

Anrufer geben sich nun auch als Finanzbeamte aus, um an Bargeld und Wertgegenstände von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Wie die Polizei Braunschweig am Freitag mitteilte, haben sich in der vergangenen Woche in zwei Telefonaten die Betrüger als Mitarbeiter des Finanzamts vorgestellt. Sie gaben vor, dass angeblich Forderungen gegen die 59- und 69-jährigen Braunschweiger bestehen würden. Die Anrufer bauten Handlungsdruck auf die Personen auf, indem sie eine Möglichkeit in Aussicht stellten, eine "außergerichtliche Lösung" zu finden. Die Angerufenen erkannten jedoch, dass es sich bei diesen Anrufern nicht um Mitarbeiter der Finanzbehörden handelte und gingen auf keine der betrügerischen Forderungen ein.

