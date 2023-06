Stand: 20.06.2023 15:48 Uhr Trickbetrüger geben sich als "Essen-auf-Rädern"-Lieferanten aus

Die Polizei in Braunschweig warnt vor einer neuen Masche von Trickbetrügern. Demnach geben sich die Täter als Mitarbeiter von Menü-Lieferdiensten aus. In "täuschender Küchenkluft", wie es in der Polizeimeldung hieß, klingeln sie bei älteren Menschen, die gerade ihr tägliches Mittagsmenü in der Warmhaltebox vor die Haustür geliefert bekommen haben. Unter dem Vorwand, das bestellte Essen servieren zu wollen, versuchen die Betrüger dann, an Wertgegenstände in der Wohnung zu gelangen, so die Kriminalpolizei.

Die Polizei Braunschweig rät

Mitarbeiter von Lieferdiensten tragen firmeneigene Bekleidung und keine Kochschürzen oder ähnliches.

Lassen Sie nur Ihnen bekannte Personen in die Wohnung, die zweifelsfrei Mitarbeiter des entsprechenden Lieferdienstes sind.

Lassen Sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung.

Melden Sie verdächtige Personen unverzüglich der Polizei unter dem Notruf 110.

