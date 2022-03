Stand: 02.03.2022 09:25 Uhr Trickbetrüger erbeutet Schmuck und Uhren bei Seniorin

In Braunschweig hat ein Trickbetrüger unter falschem Vorwand eine 86-Jährige bestohlen. Nach Angaben der Polizei klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür der Frau und gab sich als Wasserwerker aus. Wegen tatsächlicher Probleme mit der Wasserversorgung glaubte die Seniorin dem Mann und ließ ihn in die Wohnung. Er wies die Frau an, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Währenddessen soll der Unbekannte vermutlich unbemerkt einen zweiten Täter in die Wohnung gelassen haben. Nachdem der vermeintliche Wasserwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 86-Jährige das Fehlen mehrerer Ketten, Ringe und hochwertiger Uhren im Gesamtwert von rund 100.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Handwerker sollten nur hereingelassen werden, wenn sie selbst bestellt oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

