Stand: 10.12.2020 07:22 Uhr Tresore gesprengt: Fünf Tatverdächtige festgenommen

Knapp sechs Wochen nach einem spektakulären Raub in einem Freizeitbad in Wolfsburg sind fünf Männer festgenommen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie sollen bei der Tat in Wolfsburg zwei Tresore gesprengt und dabei 20.000 Euro erbeutet haben. Nach Angaben der Polizei wurden die Verdächtigen in Oldenburg gefasst. Sie sollen auch für Raubüberfälle in Braunschweig, Celle, Hannover und Oldenburg verantwortlich sein. Insgesamt geht es um 40 Taten mit einer Beute von insgesamt gut 80.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.12.2020 | 06:30 Uhr