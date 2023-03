Stand: 07.03.2023 08:09 Uhr Transplantationsskandal: Bundesgericht verhandelt über Vergütung

Fast zwölf Jahre nach Auffliegen des Transplantationsskandals an der Uni-Klinik Göttingen will heute das Bundessozialgericht in Kassel entscheiden, ob die Krankenkassen die Eingriffe bezahlen müssen. Der Leiter der Transplantationschirurgie der Klinik manipulierte von 2008 bis 2011 Daten so, dass Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für Spender-Organe nach oben rutschten und schneller ein Organ erhielten. In den beiden nun verhandelten Fällen ist allerdings unbestritten, dass eine Lebertransplantation jeweils medizinisch angezeigt war und dass sie auch fachgerecht vorgenommen wurde. Die Krankenkasse KKH bezahlte die Eingriffe zunächst, fordert wegen der Daten-Manipulationen nun aber zusammen knapp 160.000 Euro zurück. In der Vorinstanz gab das Landessozialgericht Celle der Klinik recht.

Weitere Informationen Millionen-Entschädigung für Chirurgen ist rechtskräftig Die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig will nach eigenen Angaben keine Rechtsmittel in dem Fall einlegen. (20.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.03.2023 | 07:30 Uhr