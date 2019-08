Stand: 06.08.2019 15:13 Uhr

Transplantations-Arzt fordert Schadenersatz

Der Prozess um den Transplantationsskandal am Göttinger Uniklinikum hat ein Nachspiel: Ein freigesprochener Arzt verlangt vom Land Niedersachsen rund 1,2 Millionen Euro Schadenersatz. Die Klage wird vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt. Am Freitag soll es nach Angaben eines Sprechers einen ersten sogenannten Güte- und Verhandlungstermin geben.

Entschädigung für geplatzten Job in Jordanien

Der Chirurg, der elf Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte, macht unter anderem Verdienstausfall geltend. Als Folge der Untersuchungshaft habe er eine gute dotierte Stelle in Jordanien nicht antreten können, die ihm rund 45.000 Euro pro Monat eingebracht hätte. Außerdem fordert er Ersatz für die Kosten einer Verfassungsbeschwerde und für Zinseinnahmen, die ihm entgingen, weil bei seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft eine Kaution in Höhe von 500.000 Euro stellen musste. Das Land weist die Forderungen zurück.

BGH bestätigt Freispruch des Arztes

Das Landgericht Göttingen hatte den früheren Leiter der Göttinger Transplantationschirurgie 2015 vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge entlastet. Die Richter bescheinigten ihm zwar verwerfliche Manipulationen medizinischer Daten, die eine schnellere Zuteilung von Organen für seine Patienten bewirkt hätten. Dem Arzt könne aber keine Tötungs- oder Körperverletzungsabsicht vorgeworfen werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) schloss sich dieser Auffassung an und bestätigte den Freispruch 2017, nachdem die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatte.

