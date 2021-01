Touristen-Andrang im Harz: Kommunen beraten heute Stand: 05.01.2021 09:13 Uhr Wegen des Besucherandrangs im Harz wollen Landrat Thomas Brych (SPD), Kommunen, Polizei und Straßenverkehrsamt heute das weitere Vorgehen beraten. Auch Straßensperrungen sind ein Thema.

Bei dem für die Mittagszeit geplanten Runden Tisch soll es unter anderem darum gehen, ob es möglich und sinnvoll ist, bei Bedarf einzelne Straßen zu sperren, etwa die von den meisten Tagestouristen genutzte Bundesstraße 4 von Bad Harzburg nach Torfhaus. Dies hatte zuletzt Braunlages Bürgermeister Wolfgang Langer (Bürgerliste) befürwortet.

Mehr Kontrollen und mobile Toiletten

Außerdem soll bei dem Treffen nach Angaben eines Landkreissprechers beraten werden, wie die Corona-Regeln wirksamer kontrolliert werden können. Der Landkreis Goslar will den Bürgermeistern der betroffenen Orte vorschlagen, die Kontrollen der Abstände und der Maskenpflicht auszuweiten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Stadt Braunlage hat bereits angekündigt, die Zahl der eingesetzten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes zu verdoppeln. Außerdem soll laut Landkreis geprüft werden, Kioske an den besonders beliebten Orten wie Torfhaus zu schließen und mobile Toiletten-Anlagen an Parkplätzen aufzustellen.

Sperrung des Harz ist nicht geplant

Den Harz für Besucher zu sperren, ist nach Angaben des Landkreissprechers weiter nicht geplant. Betretungsverbote für Pisten und Freiflächen - wie sie im Sauerland ausgesprochen wurden - hält auch Braunlages Bürgermeister Langer im Harz für ungeeignet. "Hier ist die Lage anders", so Langer zu NDR 1 Niedersachsen. "Wir haben die Hotspots eher in den Außenbereichen und sobald ein Parkplatz geschlossen wird, suchen sich die Gäste einen anderen."

Corona-Verstöße und Verkehrsprobleme

In den vergangenen Tagen gab es auf Parkplätzen und am Rande von Rodelhängen zahlreiche Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Polizei und Tourismusverband appellierten wiederholt, gar nicht erst in den Harz zu kommen. Aufgrund des starken Schneefalls und des großen Andrangs war es etwa am Sonntag zu einem Verkehrschaos gekommen. Die Polizei sperrte die Landesstraße 504 zwischen Altenau und Torfhaus, die B4 war wegen Schnee und Eisglätte zeitweise ebenfalls dicht.

