Stand: 05.05.2022 09:31 Uhr Tourismusbranche diskutiert über Corona-Folgen

In Goslar beginnt heute der Tourismustag Niedersachsen. Erwartet werden dort rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Gastgewerbe, der Politik und dem Tourismus. Bei dem Treffen soll es vor allem um die herausfordernden Aufgaben der Branche nach der Corona-Pandemie gehen, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit. Sie richtet den Tourismustag aus. Am Nachmittag wird Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in Goslar erwartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.05.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Coronavirus