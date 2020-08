Stand: 29.08.2020 12:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tourismus: Gute Zahlen aus dem Harz

In der Tourismusbranche Niedersachsen herrscht Zufriedenheit mit dem bisherigen Sommergeschäft. Landesweit seien Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze sehr gut gebucht - sowohl an der Nordsee als auch im Harz, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Besucherzahlen in den Sommermonaten waren im Harz teilweise höher als sonst, etwa in Goslar. Zudem waren auch die Campingplätze in Clausthal-Zellerfeld, Hahnenklee und Hohe Geiß belegt. Die Tourismusbranche in Niedersachsen geht aber davon aus, dass die Verluste aus dem Frühjahr nicht aufgeholt werden können.

