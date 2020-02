Stand: 04.02.2020 08:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Totes Kita-Kind: Prozess gegen Betreuerinnen

Nach dem Tod eines anderthalb Jahre alten Jungen im vergangenen April müssen sich vier Mitarbeiterinnen einer Wolfsburger Kindertagesstätte ab heute vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung vor. Der Junge war im April 2019 bei einem Ausflug mit seiner Krippengruppe in ein Regenrückhaltebecken gefallen und gestorben.

Junge wurde erst nach 30 Minuten gefunden

09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen

Angeklagt sind vier Frauen im Alter zwischen 37 und 57 Jahren: zwei Erzieherinnen, eine Sozialassistentin und eine damalige Praktikantin. Sie hatten am Unglückstag im vergangenen April mit zwölf ein- bis dreijährigen Kindern einen Spielplatz in der Nachbarschaft ihrer Kita besucht. Laut Anklage bemerkten die Frauen dabei nicht, dass sich ein 16 Monate alter Junge von der Gruppe entfernte. Das Kind stürzte an einem nahegelegenen Regenrückhaltebecken in das Wasser. Es soll dort mindestens eine halbe Stunde gelegen haben, bevor es gefunden wurde. Der Junge konnte reanimiert werden; er starb jedoch zwei Wochen später im Krankenhaus.

War der Spielplatz überhaupt geeignet?

Vor Gericht muss auch geklärt werden, ob die Betreuerinnen überhaupt zu dem Spielplatz nahe der Kita im Stadtteil Nordsteimke hätten gehen dürfen. Die Anlage soll nur für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren angelegt sein.

Weitere Informationen Wolfsburg: Kleinkind stirbt nach Sturz in Becken Ein kleiner Junge, der Mitte April in Wolfsburg in ein Regenrückhaltebecken gestürzt war, ist nun gestorben. Das Unglück war auf einem Ausflug einer Kita-Gruppe geschehen. (02.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.02.2020 | 08:30 Uhr