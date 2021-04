Stand: 14.04.2021 19:42 Uhr Toter in Bus in Goslar: Drogen mögliche Todesursache

Der Tod eines 24-Jährigen in einem Bus in Goslar geht möglicherweise auf Drogenkonsum zurück. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig erklärte, ein Zusammenhang sei denkbar, man gehe entsprechenden Hinweisen nach. Die Ergebnisse einer am Mittwoch durchgeführten Obduktion liegen nach Angaben der Staatsanwaltschaft allerdings noch nicht vor. Der junge Mann war am Sonnabendmorgen in einem Omnibus tot aufgefunden worden. Er hatte den Bus auf seiner letzten Fahrt am Freitagabend als Fahrgast betreten. Die Polizei sucht weiter nach einem möglichen Zeugen, der ebenfalls zugestiegen sein soll.

