Stand: 22.06.2020 15:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Toter im Hochhaus: Kein Zusammenhang mit Corona

In dem Göttinger Hochhauskomplex, dessen etwa 700 Bewohner derzeit wegen des Coronavirus unter Quarantäne stehen, hat es einen Todesfall gegeben. Das bestätigte die Stadt am Montag. Der Mann, Jahrgang 1977, sei aber nicht mit dem Virus infiziert gewesen. Die Gruppe "Basisdemokratische Linke Göttingen" hatte zuvor einen Zusammenhang des Todesfalles mit den Infektionen im Haus als möglich bezeichnet und eine dezentrale Unterbringung der Bewohner gefordert. Der Todesfall habe auch nichts mit den Tumulten am Sonnabend zu tun, sagte ein Sprecher.

Corona: Die Lage rund ums Göttinger Hochhaus NDR Info - 22.06.2020 15:00 Uhr Während einer laufenden Corona-Quarantäne kam es von Bewohnern eines Göttinger Hochhauses zu Ausschreitungen. Auslöser waren Verunsicherungen wegen der Lebensmittelversorgung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Der Mann habe unter einer Vorerkrankung gelitten. Er sei in der Nacht zum Sonntag gestorben. Der Rettungsdienst sei unverzüglich nach der Alarmierung vor Ort gewesen, jedoch seien die Wiederbelebungsversuche vergeblich geblieben. Die Polizei schließe ein Fremdverschulden aus.

Stadt will für Entschärfung sorgen

Die Situation in dem Haus war am Sonnabend eskaliert. Bei dem Versuch von etwa 100 Bewohnern, einen um das Gebäude herum errichteten Bauzaun zu durchbrechen, waren acht Polizeibeamte verletzt worden. In dem Gebäude sind Stand jetzt etwa 120 Personen nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt will die Lage entschärfen. "Wer zweimal negativ getestet ist, kann die Anlage maximal in Dreiergruppen und mit An- und Abmeldungen verlassen", sagte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) am Sonntag.

Weitere Informationen Göttingen: Eine Festnahme nach Hochhaus-Krawallen Nach den Krawallen an einem unter Corona-Quarantäne stehenden Hochhauskomplex in Göttingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Weitere Testergebnisse werden heute erwartet. mehr 700 Bewohner in Massen-Quarantäne In einem Göttinger Hochhaus-Komplex sind 120 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. 700 Bewohner stehen unter Quarantäne - auf engstem Raum. Eine große Herausforderung für alle. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2020 | 12:00 Uhr