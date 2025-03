Stand: 04.03.2025 12:40 Uhr Tote 38-Jährige in Edemissen: Ermittler gehen von Gewalttat aus

Im Fall einer schwer verletzt aufgefundenen Frau in der Gemeinde Edemissen (Landkreis Peine) geht die Staatsanwaltschaft Hildesheim von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen auf Nachfrage. Weitere Details wollte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. Die 38-Jährige war am vergangenen Freitag in ihrer Wohnung in der Ortschaft Rietze entdeckt worden - nach Angaben der Behörden "erheblich verletzt". Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 zu melden.

