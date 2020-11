Stand: 10.11.2020 15:49 Uhr Tote 34-Jährige in Helmstedt - Mordkommission ermittelt

Nachdem eine 34-jährige Frau am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung in Helmstedt gefunden worden ist, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. 15 Beamte sollen unter anderem Zeugen befragen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Am Körper der Verstorbenen waren äußerliche Verletzungen zu erkennen, deshalb geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht die Gerichtsmedizin die Leiche. Die Ermittler rechnen noch am Dienstag mit einem Ergebnis der Obduktion.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2020 | 06:30 Uhr