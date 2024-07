Stand: 23.07.2024 07:20 Uhr Torfhaus: Attraktionen des Harzturms komplett

Seit Montag sind alle Attraktionen des neuen Harzturms in Torfhaus (Landkreis Goslar) in Betrieb. Auch der Fahrstuhl und die über 110 Meter lange Rutsche seien nun komplett fertiggestellt worden. Das teilte die Betreiberin Harzturm GmbH mit. Der Turm selbst war bereits im November 2023 eröffnet worden. Das schlechte Wetter in Torfhaus hatte immer wieder die finalen Arbeiten verzögert, so die Betreiberin. Der Harzturm soll mit einer Höhe von 65 Metern der höchste Aussichtsturm Deutschlands sein.

