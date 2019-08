Stand: 15.08.2019 15:09 Uhr

Tötungsdelikt in Wolfsburg: Polizei sucht Videos

Nach einem Gewaltverbrechen in Wolfsburg mit einem Toten und einem Schwerverletzten sucht die Polizei Video- und Fotoaufnahmen, die bei der Aufklärung der Tat helfen könnten. Im Stadtteil Vorsfelde waren am Dienstagabend zwei Männer mit blutenden Schussverletzungen aufgefunden worden. Eines der Opfer erlag noch in der Nacht seinen Verletzungen. Die Polizei hat inzwischen das Alter des Toten korrigiert: Demnach handelt es sich um einen 20-Jährigen. Das 31-jährige Opfer schwebt nach Angaben der Polizei vom Donnerstag nicht mehr in Lebensgefahr. Die Mordkommission "Tattoo" hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Verkehrsteilnehmer zur Tatzeit nicht nur etwas gesehen, sondern auch zufällig gefilmt oder fotografiert haben.

Polizei findet Schwerverletzte in Wolfsburg 14.08.2019 08:00 Uhr Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Einsatz im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde gerufen worden. Dort fanden die Beamten zwei blutende Menschen. Die Ermittlungen dauern an.







2,14 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fotos und Videos vom Tatabend aus der Meinstraße gesucht

Gesucht würden Video- und Fotoaufnahmen, die zwischen 20 und 23 Uhr am Tatort in der Meinstraße gemacht wurden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler interessieren sich für Aufnahmen aus Handys oder privaten Überwachungskameras. Auch Filmsequenzen von sogenannten Dashcams, die in Autos installiert sind, seien hilfreich. Außerdem fahndet die Polizei nach einem Fahrzeug, das am Dienstagabend Zeugenaussagen zufolge gegen 22 Uhr vom Tatort weggefahren wurde. Konkrete Angaben zu dem Fahrzeugtyp machten die Ermittler nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 464 60 entgegen.

Obduktionsergebnis: 20-Jähriger starb an Schussverletzungen

Ein Passant hatte am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden daraufhin den 31-Jährigen in einem Wohnhaus und den 20-Jährigen in unmittelbarer Nähe auf der Meinstraße. Die "Bild" berichtete, dass aus einem fahrenden Auto auf die Männer geschossen worden sei. Die Polizei wollte das bislang nicht bestätigen. Die Obduktion des 20-Jährigen habe inzwischen ergeben, dass er an einer Schussverletzung starb. Wie ein Polizeisprecher NDR.de am Mittwoch sagte, sind die Hintergründe der Tat noch völlig offen. "Wir haben hier ein ziemlich unklares Geschehen." Ermittelt werde in alle Richtungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.08.2019 | 14:30 Uhr