Tötungsdelikt in Salzgitter: 23-Jährige tot aufgefunden

Eine 23 Jahre alte Frau ist in Salzgitter Opfer einer Gewalttat geworden. Die Spuren sprechen laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Montag für einen Tötungsdelikt. Ihr Leichnam wurde demnach am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei wurde über einen Notruf zum Tatort gerufen. Zurzeit werde nach einem Tatverdächtigen gefahndet, der sich auf der Flucht befinden soll, sagte der Sprecher. Weitere Informationen zu den Umständen des Todes und dem Tatverdächtigen wollte der Sprecher zunächst nicht bekanntgeben.

