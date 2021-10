Stand: 22.10.2021 07:55 Uhr Tödlicher Unfall in Meinersen - Familienvater schwer verletzt

Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Meinersen (Landkreis Gifhorn) ist am Donnerstagabend ein Mann tödlich verletzt worden. Laut Polizei war ein 22-Jähriger auf der B188 mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Er stieß dort mit dem Wagen eines 26 Jahre alten Familienvaters zusammen. Dieser wurde schwer verletzt, sein Kind und die Mutter erlitten einen Schock. Der Fahrer des anderen Autos starb. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

