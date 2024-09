Stand: 08.09.2024 13:07 Uhr Tödlicher Unfall beim Stoppelfeldrennen in Wendeburg

Bei einem Stockcar-Rennen in Wendeburg im Landkreis Peine ist ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Radladerfahrer hatte den Mann, der auf einem Motorroller saß, am Samstagnachmittag offenbar beim Zurücksetzen übersehen. Der 66-Jährige wurde von dem Radlader erfasst und gegen ein dahinter stehendes Auto gedrückt, teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Helfer versuchten noch, den Mann zu reanimieren, hatten dabei aber keinen Erfolg. Der 66-Jährige sei seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen, so die Polizei. Der Verstorbene sei Mitveranstalter des Events gewesen. Viele Zeugen standen laut Polizei nach dem Unfall unter Schock. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Bei dem Stockcar-Rennen in Wendeburg fahren laut Polizei alte, vorwiegend nicht mehr straßenverkehrstaugliche Autos auf einer privaten Stoppelfeld-Fläche um die Wette. Die jährlich stattfindende Veranstaltung sei beliebt, hieß es. Laut Polizei hatten sich rund 3.000 Menschen auf dem Gelände aufgehalten.

