Tödlicher Unfall bei Holzarbeiten: Baumstamm rutscht auf Mann

Ein 26 Jahre alter Mann ist nahe Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) bei privaten Holzarbeiten ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es bereits am Samstagmittag zu dem tödlichen Unfall gekommen. Demnach hatte der Mann in einem abschüssigen Waldstück im Bereich Liethberg gearbeitet, als aus ungeklärter Ursache ein dicker Baumstamm ins Rutschen geriet und den 26-Jährigen unter sich begrub. Der junge Mann wurde mithilfe von Treckern und Seilwinden befreit und in ein Krankenhaus nach Herzberg gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort erlag er seinen Verletzungen. Ein 54 Jahre alter Begleiter des Mannes sowie ein weiterer Zeuge mussten seelsorgerisch betreut werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

