Tödlicher Unfall bei Drammetal: Mehrere Kilometer Stau Stand: 14.06.2022 23:00 Uhr Bei einem Unfall auf der A7 in der Nähe vom Dreieck Drammetal ist der Fahrer eines Kleinlasters gestorben. Die Autobahn war aufgrund der Bergungsarbeiten in Richtung Kassel zeitweise voll gesperrt.

Am späten Dienstagabend gab die Polizei zwei der drei Spuren frei. Auf dem Hauptfahrstreifen dauerten die Säuberungsmaßnahmen bis in die Nacht an. Der Lkw-Fahrer war gegen 17.15 Uhr ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge an einem Stauende auf das Heck eines Sattelzugs aufgefahren. Infolge des Aufpralls wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.06.2022 | 20:00 Uhr