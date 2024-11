Stand: 11.11.2024 11:48 Uhr Tödlicher Unfall auf der A7 bei Bockenem: Auto überschlägt sich

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der A7 zwischen Rhüden und Bockenem zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut Polizei hatte ein 19-Jähriger gegen 4 Uhr morgens auf der Fahrbahn nach Norden aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kollidierte mit der rechten Leitplanke und wurde dann über alle Fahrstreifen gegen die Mittelschutzwand geschleudert, berichtet die Polizei. Der Wagen habe sich mehrfach überschlagen, dabei sei der 43-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb er noch am Unfallort. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min