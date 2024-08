Stand: 28.08.2024 13:37 Uhr Tödlicher Unfall auf der A2: Mann war nicht angeschnallt

Bei einem Unfall auf der A2 bei Braunschweig-Flughafen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto mit zwei Insassen gegen Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren. Der 20-jährige Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Er war laut Polizei nicht angeschnallt und verstarb später im Krankenhaus. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Die A2 bei Braunschweig war in Richtung Berlin für fünf Stunden voll gesperrt. Der Verkehr hatte sich noch in der Nacht einige Stunden lang gestaut.

