Stand: 09.10.2020 07:21 Uhr Tödlicher Unfall auf A2: Fahrer aus Pkw geschleudert

Bei einem Unfall auf der A2 ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 33-Jährige in der Nacht zu Freitag bei Braunschweig mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache mehrfach gegen eine Leitplanke geprallt. Er wurde aus dem Pkw geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Derzeit wird das Auto geborgen. Die A2 in Richtung Berlin ist deshalb zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und Braunschweig-Ost nur einspurig befahrbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.10.2020 | 06:30 Uhr