Stand: 29.05.2024 13:37 Uhr Tödlicher Unfall: Autos krachen auf Landstraße frontal zusammen

Ein 71-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Wolfsburger Stadtteils Hattorf getötet worden. Der Mann war mit seinem Auto auf der L295 unterwegs, als er sein Auto aus bisher noch unbekannten Gründen in die Gegenfahrbahn lenkte, so die Polizei. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass die beiden Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Der 71-Jährige wurde von Ersthelfern und Rettungskräften aus seinem zerstörten Wagen befreit, erlag seinen schweren Verletzungen aber noch an der Unfallstelle. Der andere Autofahrer, ein 58 Jahre alter Mann, wurde ebenfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

