Stand: 08.11.2022 18:54 Uhr Tödlicher Unfall: Autofahrer fährt auf Trecker auf und stirbt

Auf einer Landstraße im Landkreis Peine ist ein Mann nach einem Auffahrunfall mit einem Trecker gestorben. Der 35-Jährige prallte laut Polizei am Dienstagmittag mit seinem Auto zwischen den Ortschaften Üfingen und Alvesse aus unbekannter Ursache in den Anhänger eines vor ihm fahrenden Traktors. Durch den Unfall geriet demnach auch das Auto des Mannes in Brand. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der genaue Hergang müsse noch ermittelt werden, hieß es.

