Tödlicher Unfall: A7 ab Dreieck Drammetal voll gesperrt Stand: 14.06.2022 20:36 Uhr Bei einem Unfall auf der A7 in der Nähe vom Dreieck Drammetal ist der Fahrer eines Kleinlastwagens gestorben. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Kassel voll gesperrt. Es gab mehrere Kilometer Stau.

Der Lkw-Fahrer fuhr ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge an einem Stauende auf das Heck eines Sattelzugs auf. Infolge des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Unfallaufnahme und Bergung des Kleinlastwagens dauern nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis etwa 21 Uhr. So lange bleibt die A7 zwischen dem Dreieck Drammetal und Hedemünden voll gesperrt.

Umleitung über B3 ab Anschlussstelle Göttingen empfohlen

Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, die A7 an der Anschlussstelle Göttingen zu verlassen und die Fahrt in Richtung Süden über die B3 in Richtung Hann. Münden fortzusetzen. Am frühen Abend staute sich der Verkehr auf der A7 zwischenzeitlich über eine Strecke von mehreren Kilometern.

