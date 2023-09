Stand: 03.09.2023 12:26 Uhr Tödlicher Unfall: 21-Jähriger fährt mit Motorrad gegen Baum

In Hardegsen im Landkreis Northeim ist ein 21-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der 21 Jahre alte Mann am Samstag mit einem nicht zugelassenen Motorrad, das baulich verändert worden war, im Ortsteil Hevensen unterwegs. Dort kam der Fahrer den Angaben zufolge aus zunächst unklarer Ursache von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2023 | 11:00 Uhr