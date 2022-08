Stand: 30.08.2022 06:30 Uhr Tödlicher Überfall auf Rentner in Göttingen: Prozess beginnt

Vier Jahre nach einem tödlichen Überfall auf einen Rentner in Göttingen muss sich von heute an ein 41-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll den 87-Jährigen in dessen Wohnung überfallen und ausgeraubt haben. Der Rentner wurde dabei schwer verletzt. Er starb später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte nicht allein gehandelt hat, sondern einen Mittäter hatte. Nach diesem wird noch gefahndet. Im November könnte das Urteil fallen.

