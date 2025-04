Stand: 17.04.2025 12:41 Uhr Tödlicher Schuss in Gartenlaube: Bewährungsstrafe für 42-Jährigen

Das Amtsgericht Seesen (Landkreis Goslar) hat einen 42-Jährigen am Montag wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Mann im Dezember 2020 einen 34-jährigen Freund in einer Gartenlaube in Seesen versehentlich durch einen Schuss in den Kopf getötet. Der Angeklagte hatte vor Gericht ausgesagt, dass er mit dem Freund zur Gartenlaube seiner Schwester gefahren sei, um nach einem Baseballschläger zu suchen. Mit dem Schläger habe er sich bei einem geplanten Treffen mit dem Ex-Partner seiner Freundin verteidigen wollen. In der Laube habe der 34-Jährige ihm eine Tüte mit einer Pistole gegeben. Diese sei heruntergefallen. Als der Freund die Tüte aufheben wollte, habe sich ein Schuss gelöst, der den Freund in den Kopf traf. Laut Gericht stützten die gefundenen Beweise die Version des Angeklagten, nach der es sich um einen Unfall gehandelt hat.

