Stand: 12.04.2019 14:47 Uhr

Tödlicher SEK-Einsatz: Neue Erkenntnisse noch heute?

Nach dem tödlichen SEK-Einsatz in Salzgitter ist die Leiche des erschossenen Mannes heute obduziert worden. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung ist noch offen. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen wird die Leiche des zweiten Toten derzeit obduziert. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hofft, noch heute nährere Informationen zu dem Fall geben zu können, dessen Hintergründe derzeit komplett unklar sind. Gestern Abend hatte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung im Stadtteil Fredenberg gestürmt, in der sich ein Mann mit einer Schusswaffe verbarrikadiert hatte. Die Beamten erschossen den Mann. Später fanden die Ermittler in der nur wenige Hundert Meter entfernten Wohnung des Toten die Leiche eines weiteren Mannes.

Salzgitter: Mann bei SEK-Einsatz getötet 12.04.2019 09:00 Uhr Bei einem Einsatz in Salzgitter haben Spezialeinsatzkräfte einen Mann erschossen. In der Wohnung des Mannes fanden Ermittler eine weitere Leiche. Die Hintergründe sind unklar.







4,8 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Identität des zweiten Mannes weiter unklar

Von der rechtsmedizinischen Untersuchung erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Todesursachen beider Männer. Die Identität des zweiten Toten ist weiter unklar, zur Identität des in der Wohnung erschossenen Mannes hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht. Unklar ist auch, in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen.

"Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen"

Der Fall sei "nebulös", sagte der Sprecher. Bis die Ermittler Erkenntnisse zu den Hintergründen haben, könne es dauern. "Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen." Die Beamten seien weiter mit der Tatortaufnahme beschäftigt. Bereits in der Nacht seien Spuren gesichert worden. Auch müssten noch Zeugen vernommen werden.

Die Beamten waren am Donnerstagnachmittag alarmiert worden. Zeugen hatten Schüsse gemeldet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Als die Polizei an dem Mehrfamilienhaus eintraf, habe sich dort ein Mann in der Wohnung eines Bekannten verschanzt und die Beamten bedroht. Dabei hätten sich "konkrete Hinweise auf eine Bewaffnung des Täters gegeben", sagte ein Polizeisprecher.

"Bedrohungslage" über mehrere Stunden

Über mehrere Stunden hinweg habe es eine "Bedrohungslage" gegeben, teilte die Polizei mit. Die Wohnanlage wurde abgeriegelt und Anwohner wurden aus den Häusern geholt. Spezialeinsatzkräfte (SEK) stürmten schließlich am frühen Abend die Wohnung. Sie wurden laut Polizei ebenfalls mit einer Waffe bedroht. In der Folge sei auf den Mann geschossen worden. Wie oft, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung starb der Mann.

Hintergründe unklar

Warum der Mann sich in der Wohnung des Bekannten aufhielt und die Beamten angriff, ist unklar. Auch kann die Polizei bislang nicht klar sagen, ob der Mann sich zu Beginn des Einsatzes alleine in der Wohnung aufhielt. Aufgrund der Größe der Wohnanlage sei die Lage zunächst unübersichtlich gewesen, so der Sprecher.

Zwei Tote in Salzgitter NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 12.04.2019 06:00 Uhr Autor/in: Frank Ihben Bei einem SEK-Einsatz in Salzgitter ist ein Mann erschossen worden. In der Wohnung des Toten entdeckten die Polizeibeamten eine weitere Leiche. Die Hintergründe sind unklar.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weiteres Mehrfamilienhaus evakuiert

Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus in einer benachbarten Straße. Es habe Hinweise auf Sprengstoff gegeben, teilte die Polizei mit. Welcher Art diese waren, wollte der Sprecher nicht sagen. In der Folge evakuierte die Polizei das Gebäude. Dies sei aus Gründen der Sicherheit erfolgt, sagte der Sprecher NDR.de. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler die Leiche eines weiteren Mannes. Der Sprengstoffverdacht bestätigte sich nicht.

Weitere Informationen 01:22 Der Niedersachsen News-Stream Immer aktuell: Das Video mit den neuesten Nachrichten aus Niedersachsen von Freitag, 12. April 2019. Video (01:22 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.04.2019 | 14:30 Uhr