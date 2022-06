Tödliche Verfolgungsfahrt: Polizei sieht angemessenen Einsatz Stand: 07.06.2022 09:32 Uhr Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Helmstedt bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei tödlich verunglückt. Eine Polizeisprecherin sagte dem NDR in Niedersachsen, man habe den Mann nicht gejagt.

Die Streifenwagen seien dem 51 Jahre alten Mann aus Schöningen und seinem 55 Jahre alten Sozius aus Hannover in größerem Abstand gefolgt. Der verunglückte Fahrer sei keinesfalls gehetzt worden, so die Sprecherin. Offen ist bislang, warum der Mann die Haltezeichen der Streifenwagen ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Das Umfeld der beiden Männer werde derzeit durchleuchtet, sagte die Sprecherin. Die Beamten wollen herausfinden, ob das nicht angemeldete Motorrad der Grund für die Flucht war oder ob der Fahrer noch andere Motive hatte. Möglicherweise könnte er mit den gefälschten Kennzeichen versucht haben, eine Straftat zu verschleiern.

Haltezeichen missachtet

Einer Zivilstreife war das Motorrad am Montagabend auf der Autobahn 2 aufgefallen. Eine Abfrage ergab, dass die Kennzeichen falsch und das Motorrad nicht zugelassen war. An der Anschlussstelle Helmstedt-West fuhr das Motorrad den Angaben zufolge auf die Bundesstraße 244. Versuche, den 51-Jährigen zu stoppen, schlugen fehl. Er umfuhr den Angaben nach einen Streifenwagen in einem Bogen und missachtete mindestens einmal eine rote Ampel.

51-Jähriger verliert in Kurve die Kontrolle

In einer Kurve bei Wolsdorf rund 400 Meter vor dem Kraftwerk Buschhaus kam es dann zu dem tödlichen Unfall. Der 51-Jährige geriet mit seiner Maschine in den Gegenverkehr. Nach Erkenntnissen der Polizei versuchte der Motorradfahrer, zwei entgegenkommenden Pkw auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Beifahrer in eine Klinik nach Braunschweig.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Es ist nicht die erste Verfolgungsfahrt mit tödlichem Ausgang. Vor knapp drei Jahren hatte ein Autofahrer in Braunschweig auf der Flucht vor der Polizei einen anderen Autofahrer getötet. Ein Gericht verurteilte den Täter zu sieben Jahren Gefängnis. Und Mitte Mai war ein 47 Jahre alter Mann mit einem Wohnmobil auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Der mutmaßliche Autodieb baute auf der Autobahn 2 nahe Helmstedt einen schweren Unfall und kam schwer verletzt in eine Klinik.

