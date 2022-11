Stand: 17.11.2022 21:59 Uhr Tödliche Schüsse auf 20-Jährigen: Angeklagter schweigt

Ein 28 Jahre alter Mann muss sich seit Donnerstag wegen Totschlags vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im August 2019 einen 20 Jahre alten Mann in Wolfsburg erschossen zu haben. Der 28-Jährige äußerte sich zum Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen. Wie das Landgericht mitteilte, soll der 28-Jährige sich mit einer Schusswaffe Zugang zu einer Wohnung verschafft haben. Bei der Auseinandersetzung mit einem Mann habe er diesen durch Schüsse in die Beine schwer verletzt. Als der 20-Jährige dazugekommen sei, habe der Beschuldigte zweimal geschossen. Der 20-Jährige starb in einem Krankenhaus. Der Verdächtige war geflohen. Fahnder entdeckten den mutmaßlichen Schützen vor etwa einem Jahr in Spanien und nahmen ihn fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Ursprünglich war ein zweiter Mann mitbeschuldigt. Das Gericht verwarf die Anklage mangels hinreichenden Tatverdachts.

