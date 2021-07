Stand: 18.07.2021 19:30 Uhr Tödliche Gasexplosion: Urteil gegen Handwerker erwartet

Vor dem Amtsgericht Göttingen könnte am Montag das Urteil im Prozess um eine tödliche Gasexplosion fallen. Verantworten müssen sich vier Bauhandwerker. Den Männern wurde in dem Verfahren vorgeworfen, bei Bauarbeiten im Jahr 2012 nicht vorschriftsgemäß gearbeitet zu haben. Im Februar 2015 kam es dann zu einer Explosion im Zentrum der Stadt. An den Folgen starb eine 55-jährige Ärztin. Ein damals 30 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt. Die vier Angeklagten zweier Handwerksbetriebe sollen ein leeres Rohr nicht vorschriftsgemäß verlegt und abgedichtet haben. Nach dem Bruch einer Gasleitung in einigen Metern Entfernung konnte sich laut Anklage ein gefährliches Gasluftgemisch sammeln, bis es zur Explosion kam. Die Staatsanwaltschaft forderte nach Angaben eines Sprechers für drei Angeklagte Geldstrafen und einen Freispruch. Die Verteidiger plädierten ihm zufolge alle auf Freispruch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.07.2021 | 06:30 Uhr