Stand: 26.08.2021 13:13 Uhr Todesdrohung: Schwarzfahrer attackiert Zugbegleiter

Ein Zugbegleiter der Bundespolizei ist am Mittwoch in einem Regionalzug nach Braunschweig von einem Schwarzfahrer angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Der Bundesbeamte hatte zuvor den Fahrschein des jungen Mannes aus Afghanistan kontrollieren wollen. Dieser attackierte daraufhin den Zugbegleiter und verletzte ihn dabei. Außerdem beleidigte er ihn und drohte ihm mit dem Tode. Später konnte er in Weddel gestellt werden. Bereits vor eine Woche hat es einen Angriff auf einen Zugbegleiter gegeben: Dabei schlug ein aus Syrien stammender Helmstedter einem Zugbegleiter mit den Fäusten mehrfach gegen Kopf und Rücken. Dann spuckte Angreifer dem Schaffner ins Gesicht, beleidigte ihn und flüchtete. Er wurde anschließend von Landespolizisten gestellt. Beide Tatverdächtigen sind bereits polizeibekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.08.2021 | 13:30 Uhr