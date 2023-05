Stand: 22.05.2023 08:36 Uhr Tod nach Gewahrsam: Staatsanwaltschaft beanstandet Festnahme

Im Januar ist ein 38-jähriger Mann in einer Klinik verstorben, nachdem er in einer Zelle der Polizei Braunschweig bewusstlos geworden war. Woran er starb, ist weiter ungeklärt. Doch jetzt ist klar: der Mann aus Guinea hätte gar nicht festgenommen werden dürfen. Laut Staatsanwaltschaft sei er nicht Täter, sondern Opfer einer Pfeffersprayattacke in einer Gaststätte gewesen, berichtet die "Braunschweiger Zeitung". Eine Obduktion der Leiche hatte ergeben, dass es keine inneren Verletzungen oder Brüche gab. Körperliche Gewalt als Todesursache schließt die Staatsanwaltschaft aus. Als eine Ärztin dem Mann Blut abnehmen wollte, soll sie den 38 Jahre alten Mann bewusstlos in der Zelle aufgefunden haben. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus. Bei einer Demonstration am Wochenende forderte der Verein für afrikanische Kultur, dass die Todesumstände aufgeklärt werden.

