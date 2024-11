Stand: 06.11.2024 11:54 Uhr Tod eines Fußgängers bei Osterode: Polizei hat neue Erkenntnisse

Nach dem Fund eines Toten an der Kreisstraße 421 bei Osterode (Landkreis Göttingen) gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass der 66-Jährige von mindestens einem Fahrzeug überfahren und dabei tödlich verletzt wurde. Das Obduktionsergebnis schließe einen Sturz als Todesursache aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fußgänger war am 10. September zwischen 19 und 21 Uhr im Bereich der Einmündung "An der Bahn/Über der Landwehr" zwischen Osterode und Badenhausen ums Leben gekommen. Um die genauen Todesumstände aufzuklären, sucht die Polizei nun nach einem unbekannten Motorroller- oder Pedelecfahrer. Er soll vor dem Auffinden des Toten auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Unfallstelle vorbeigefahren sein. Die Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, sich unter Telefonnummer (05522) 508-0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min