Stand: 23.11.2021 11:15 Uhr Tod einer Hildesheimerin: Prozess in Ghana erneut verschoben

Ein Gericht in der ghanaischen Hauptstadt Accra hat den Prozessauftakt um den Tod einer Frau aus Hildesheim und ihrer 13-jährigen Tochter erneut vertagt. Angeklagt ist ein Mann aus Ghana, der seit Herbst in Accra in Untersuchungshaft sitzt. Er soll die Frau und ihr Kind ermordet haben. Die Hildesheimerin war im Herbst 2020 nach Ghana gezogen; wenig war sie im Küstenort Kokrobite umgekommen. Das Gericht begründet den Prozessaufschub mit dem Fehlen eines Gutachtens des Oberstaatsanwaltes.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.11.2021 | 13:30 Uhr