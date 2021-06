Stand: 04.06.2021 08:00 Uhr Tod durch Kabelbinder: Prozess gegen Ehemann in Braunschweig

In Braunschweig muss sich ab heute ein Mann wegen Mordes vor Gericht verantworten, der seine Ehefrau auf einer Massageliege stranguliert haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-Jährigen vor, am 13. Dezember 2020 seiner Frau im gemeinsamen Haus in Seesen (Landkreis Goslar) Kabelbinder um den Hals gelegt und mit Kraft zugezogen zu haben. Die Frau erstickte. Ursache sollen Streitigkeiten wegen der Unzufriedenheit des Angeklagten mit der Ehe gewesen sein. Laut Anklage habe er die Lebensfreude seiner Frau nur schwer ertragen. Am Tattag habe er sich dazu entschlossen, seine Frau zu töten. Das Landgericht Braunschweig hat sieben Verhandlungstermine angesetzt, ein Urteil könnte Ende Juli fallen.

