Stand: 14.04.2023 08:59 Uhr Tod auf Klassenfahrt: Landgericht Verden kündigt Prozess an

Nach dem Unfalltod eines zehnjährigen Jungen auf einer Klassenfahrt kommt es bald zum Prozess. Das hat das Landgericht Verden angekündigt. Der Wolfsburger Schüler war vor knapp vier Jahren im Waldpädagogik-Zentrum Schwaförden (Landkreis Diepholz) unter eine Lore geraten. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Laut einem TÜV-Gutachten war die Lore nicht zum Spielen geeignet. Nun muss sich ein Mitarbeiter des Waldpädagogik-Zentrums wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Einen Termin gebe es am Landgericht Verden noch nicht, so eine Gerichtssprecherin. Dieser müsse noch mit den Anwälten abgestimmt werden. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte im vergangenen Jahr Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen gegen den Mann erhoben. Die Klassenfahrt der Wolfsburger Schüler war nach dem Tod des Jungen abgebrochen worden. Kinder, Lehrer und Personal des Zentrums standen unter Schock und mussten betreut werden.

