Stand: 07.12.2022 14:55 Uhr Tierschützer von Peta demonstrieren vor Primatenzentrum

Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta haben am Mittwoch vor dem Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen demonstriert. Der Protest richtete sich gegen Versuche zur Verhaltensforschung im DPZ. Dabei sitzen Tiere in einem sogenannten Primatenstuhl, ihr Kopf wird fixiert. Die Peta-Aktivisten spielte bei der Demo Tierschreie über Lautsprecher ab. Solche Versuche seien Tierquälerei und Zwang für die Primaten, die in Gefangenschaft leben, so die Tierrechtler. Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums widersprechen den Vorwürfen. Es gebe keinen Zwang für die Tiere. Sie würden für die Versuche trainiert und freiwillig daran mitarbeiten. Unter Zwang ließe sich keine Verhaltensforschung betreiben.

