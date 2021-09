Tierschützer bringen Legehennen aus Gifhorn in neues Zuhause Stand: 19.09.2021 11:54 Uhr Rund 100.000 Tiere hat der Verein "Rettet das Huhn" nach eigenen Angaben bereits vor dem Tod bewahrt. Heute bringen die Mitglieder erneut ausgemusterte Legehennen bei privaten Haltern unter.

850 Hühner haben die Tierschützer im Landkreis Gifhorn eingesammelt, um sie quer durch Niedersachsen zu tierlieben Menschen zu bringen. Die Hennen kommen den Angaben zufolge aus einem Freilandbetrieb und sind eineinhalb Jahre alt. Üblicherweise würden die Tiere in diesem Alter geschlachtet, hieß es vom Verein. In ihrem neuen Zuhause erholten sich die Hennen in der Regel schnell und würden zu zutraulichen Tieren.

"Rettet das Huhn" will über industrielle Haltung aufklären

Der Verein mit Sitz in Wolfsburg hat es sich auch zum Ziel gemacht, Menschen über die Zustände in der Legehennenindustrie aufzuklären. Jährlich würden 45 Millionen Tiere nach einem Jahr wie Abfall entsorgt, hieß es. Im Juli hat "Rettet das Huhn" eigenen Angaben zufolge 4.000 Tiere in Schleswig-Holstein gerettet.

