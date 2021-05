Tiefe Stimme - mehr Lust auf sexuelle Abenteuer? Stand: 28.05.2021 12:31 Uhr Sind Menschen mit tiefer Stimme lustvoller? Forschende der Uni Göttingen haben herausgefunden, dass tiefere Stimmen darauf hindeuten, mehr an Sex außerhalb einer Beziehung interessiert zu sein.

Mehr als 2.000 Testpersonen aus vier Ländern haben bei dem Experiment mitgemacht, haben Fragebögen ausgefüllt, in denen es auch um ihr Sex-Leben ging, ihre Stimmen wurden aufgenommen und die exakte Tonhöhe per Computer bestimmt. Menschen mit tieferen Stimmlagen sind laut der Studie auch dominanter und extrovertierter. Die Beziehung zwischen der Stimmlage und anderen Persönlichkeitsmerkmalen wie Umgänglichkeit, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit oder Offenheit scheint hingegen weniger klar zu sein. Es sei möglich, dass diese Eigenschaften nicht mit der Stimmlage ausgedrückt werden, schreiben die Autoren der Studie.

Keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern

"Am meisten überrascht hat mich, dass wir keinerlei Geschlechtsunterschiede gefunden haben", sagte die Psychologin Julia Stern von der Uni Göttingen. Weil Frauen in der Regel höhere Stimmen als Männer hätten, würde man davon ausgehen, dass es Geschlechtsunterschiede gibt. "Vor allem auch, weil bei Männern besonders tiefe Stimmen als attraktiv wahrgenommen werden, während bei Frauen besonders hohe Stimmen als attraktiv gelten." Dennoch gebe es offenbar keinen Einfluss auf die Persönlichkeit. Die Ergebnisse gelten also sowohl für Frauen, als auch für Männer.

Ist Testosteron das entscheidende Hormon?

Aber warum sind Menschen mit tieferen Stimmen stärker interessiert an Gelegenheitssex? Vermutet wird ein hormoneller Einfluss, zum Beispiel durch Testosteron. Frühere Studien hätten gezeigt, dass Männer und Frauen mit einem höheren Testosteronspiegel eher interessiert seien an Sex außerhalb von Beziehungen. Andere Studien kamen demnach zu dem Ergebnis, dass es möglicherweise einen Zusammenhang von Testosteron mit der Stimmtiefe geben kann.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2021 | 06:00 Uhr