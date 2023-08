Stand: 13.08.2023 14:53 Uhr Ticket-Betrug auf dem M'era Luna Festival in Hildesheim

Auf dem M'era Luna Festival in Hildesheim ist es offenbar zu einer Reihe von Betrugsfällen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe eine Person im vergangenen Jahr Eintrittskarten auf Rechnung gekauft, aber nicht bezahlt. Anschließend seien diese Tickets im Internet veräußert worden. Die Anzahl beläuft sich laut Polizei auf rund 50 Betrugsfälle. Wer mit einer der nicht regulär beim Veranstalter erworbenen Karten angetroffen wurde, müsse sich ein neues Ticket kaufen, sagte ein Polizeisprecher. Für das Musikfestival waren im Vorfeld 25.000 Karten verkauft worden, wie ein Sprecher des Veranstalters von FKP Scorpio sagte. Den Veranstaltern zufolge ist M'era Luna das größte Musikfestival der Gothic-Szene in Deutschland. Das Festival endet am Sonntagabend.

