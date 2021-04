Thünen-Institut will Ammoniak-Ausstoß in Kuhställen senken

Das Thünen-Institut in Braunschweig will der Frage nachgehen, wie sich der Ammoniak-Ausstoß in Rinderställen reduzieren lässt. In einem mathematischen Modell haben Forscher herausgefunden, dass ein spezieller Bau der Ställe und ein Abluftsystem den Ausstoß von Ammoniak gesenkt werden könnte. Das Institut erhält nun fast 100.000 Euro von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, um das Modell in der Praxis zu erproben.

