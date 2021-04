Stand: 30.04.2021 18:29 Uhr Theater-"Tankstelle" in Göttingen wird gut besucht

Die am Deutschen Theater Göttingen aufgebaute "Tankstelle", an der pandemiegestresste Besucher für kurze Momente "Treibstoff für die Seele" tanken können, stößt auf großen Zuspruch. Bis Freitag hatten 1.960 Gäste die Installation besucht, sagte Theater-Sprecherin Inge Mathes. Die Theater-"Tankstelle" war am 26. März eröffnet worden.Theater-Intendant Erich Sidler, Regisseurin Antje Thoms und das ganze Ensemble wollen den Menschen in der Pandemie-Zeit mit dem Projekt etwas Abwechslung verschaffen. An verschiedenen Schaltern der "Tankstelle" können die Besucher mit den Schauspielern in Kontakt treten und sich kurze Szenen anschauen. Die Kommunikation mit den Darstellern wird durch Mikrofone und Lautsprecher ermöglicht, die draußen angebracht sind. Die "Tankstelle" bleibt vorerst bis Ende Mai täglich von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen Deutsches Theater schafft Raum für Begegnungen in Göttingen Beim Kunstprojekt "Tankstelle" kommt es Corona-konform zu kulturellen Begegnungen von Angesicht zu Angesicht. (27.03.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.05.2021 | 08:00 Uhr