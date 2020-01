Stand: 08.01.2020 08:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Teststrecke für selbstfahrende Autos wird eröffnet

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nimmt in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) heute Vormittag eine Teststrecke für selbstfahrende Autos in Betrieb. Dazu wurden zwischen Hildesheim, Hannover, Braunschweig und Wolfsburg auf den Autobahnen unter anderem spezielle Kameras installiert. Die Teststrecke umfasst 280 Kilometer unter anderem auf der A2, A7, A39 und A391. Das sogenannte Testfeld Niedersachsen soll das autonome Fahren, an dem im Land seit Jahren geforscht wird, weiter voranbringen. Nach Angaben des DLR und des niedersächsischen Verkehrsministeriums ist die Teststrecke in dieser Form weltweit einmalig.

Fix erklärt: Autonomes Fahren 28.11.2019 16:30 Uhr Selbsttätiges Blinken, Bremsen, Notbremsen: Autonomes Fahren kennt mehrere Abstufungen. Am Ende steht der komplette Verzicht auf einen Fahrer - der ist nur noch Passagier.







Daten werden an selbstfahrende Autos weitergeleitet

Zuletzt wurden auf der A39 zwischen Braunschweig und Wolfsburg auf acht Kilometern mehr als 70 Masten mit je vier Kameras aufgestellt. Diese sollen den gesamten Verkehr aufzeichnen und die Daten künftig in Echtzeit an die selbstfahrenden Autos weiterleiten. So könnten Assistenzsysteme beim Abstandhalten oder Spurwechsel deutlich verbessert werden, heißt es vom DLR. Es werde alles anonymisiert erfasst, Bilder von Personen oder Kennzeichen würden nicht gespeichert.

Karte: Testfeld für autonomes Fahren in Niedersachsen

Aufbau der Teststrecke kostet fünf Millionen Euro

Für den Aufbau des Testfeldes wurden rund fünf Millionen Euro ausgegeben. Das Geld stammt vom Land und von Partnern wie VW, Siemens und Continental. Bis das autonome Fahren serienreif und straßentauglich ist, könnte es laut Experten aber noch 20 bis 30 Jahre dauern.

